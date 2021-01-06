السودان وأمريكا يُوقِّعان على إعلان حول السلام والتعايش بين شعوب المنطقة

الخرطوم: السوداني

وقّع السودان والولايات المتحدة الأمريكية، على إعلان “اتفاقيات إبراهام”، الذي ينص على ضرورة ترسيخ معاني التسامُح والحوار والتعايش بين مختلف الشعوب والأديان بمنطقة الشرق الأوسط والعالم، بما يخدم تعزيز ثقافة السلام.

وقّع عن الجانب السوداني، وزير العدل، د. نصر الدين عبد الباري، فيما وقّع عن الجانب الأمريكي وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوشين.

وأوضح بيان صادر عن مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، أن بنود الإعلان أفضل الطُرُق للوصول الى سلام مستدام بالمنطقة والعالم، مشيراً إلى أنه سيكون خلاله التعاون المشترك والحوار بين الدول لتطوير جودة المعيشة، وأن ينعم مُواطنو المنطقة بحياة تتّسم بالأمل والكرامة دون اعتبار للتمييز على أي أساس، عرقي أو ديني أو غيره.