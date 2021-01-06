معركة الوصول للمجموعات المريخ في أصعب امتحان أمام انيمبا النيجيري

الخرطوم : السوداني

يحل المريخ في الرابعة والنصف من عصر اليوم ( الاربعاء) ضيفا على انيمبا النيجيري في اياب الدور الاول من مباريات دوري ابطال افريقيا. ويدخل الاحمر المباراة بافضلية كبيرة بعد ان تمكن من تحقيق فوز كبير على منافسه في مباراة الذهاب بثلاثة اهداف دون مقابل. ويسعي المريخ لكتابة تاريخ جديد بالتاهل الى دوري المجموعات خلال الموسم الحالي بعد ان ظل يخرج طيلة المواسم الثلاثة الماضية من الدور التمهيدي للبطولة الافريقية.

ووصل المريخ الى نيجيريا قبل وقت مبكر من المباراة وادى الفريق مرانين تاهبا لجولة اليوم والتي يدخلها الاحمر بخيار واحد وهو المحافظة على الفوز وضمان التاهل الى الدور القادم من المنافسة. ورغما عن الثقل الكبير لانيمبا النيجيري الا ان حظوظ المريخ في التاهل تبدو وافرة خاصة في ظل الخبرات النوعية الكبيرة التي يكتسبها لاعبو المريخ وعلي راسهم قائد الفريق امير كمال والمدافع صلاح نمر عطفا على بكري عبد القادر ” المدينة” والسماني الصاوي الى جانب المهاجم المتالق سيف تيري صاحب ثلاثية مباراة الذهاب والذي يرمي المريخ بالكثير من الثقل عليه خلال مباراة اليوم خاصة في ظل الوضعية المعنوية العالية التي يتمتع بها اللاعب على خلفية تالقه خلال مواجهات الفريق الاخيرة. ولن تكون المباراة سهلة بالنسبة لمدرب المريخ الفرنسي غوميز، ولاعبيه اذ ان المنافس انيمبا شرع منذ بداية الجولة في استخدام كل الاساليب التي من شانها ان تصعد به الى الدور القادم ويستهدف الفريق النيجيري احراز هدف سريع في مباراة اليوم على المريخ يلخبط به الحسابات ويعزز من قدرة الفريق على العودة السريعة وهو الامر الذي حذر منه الفرنسي غوميز لاعبيه وطالبهم بضرورة الاداء بحذر عال وتجنب الوقوع في الاخطاء التي من شانها ان تكلف الفريق الكثير.

. يذكر ان المريخ اختتم تحضيراته عصر امس للمباراة حيث ادى مران شارك فيه جميع اللاعبين وحرص من خلاله المدير الفني على الاطمئنان على الجاهزية الفنية والبدنية.