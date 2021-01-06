وزير الطاقة: قطوعات الكهرباء ستستمر لمدة شهر

الخرطوم: السوداني

قال وزير الطاقة والتعدين المكلف خيري عبد الرحمن، إن قطوعات الكهرباء ستستمر لما يقارب الشهر.

وأشار في حديثه لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الأزرق، إلى أن البرمجة بسبب أزمة الوقود وللحفاظ على كمية المياه خلف السدود تحسباً لفترة الصيف القادم. وذكر خيري أن قطاع الكهرباء وصل الى مرحلة سيئة بالكاد يوفر مرتبات العاملين، مؤكداً أن الدولة مازالت تدعم الكهرباء خاصة تكاليف الوقود للمحطات الحرارية، ولا يوجد رفع للدعم، وعن برمجة قطوعات الكهرباء.

وكشف الوزير، عن خطط للتطور والتوسع في قطاع الكهرباء بالسودان وإدخال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.