الشرطة: لا يوجد بلاغ اغتصاب ليلة رأس السنة والشرطة لم تتراخ في القيام بواجبها

الخرطوم: السوداني

كشف المتحدث الرسمي باسم الشرطة اللواء د. عمر عبد الماجد، عن إلقاء القبض على 163 متهماً ليلة رأس في محليات مختلفة، مشيرًا إلى فتح 48 بلاغاً ضدهم وفي انتظار منصات العدالة، موضحاً أن الأرقام مرشحة للارتفاع.

ونفى عبد الماجد في حديثه لبرنامج (كالآتي) بقناة النيل الأزرق، وجود أي تقاعس أو تقصير أو تراخٍ من قبل قوات الشرطة في ليلة رأس السنة، منوهاً إلى التعديات والاعتداءات في مناطق مختلفة من ولاية الخرطوم تم رصدها ليلة الاحتفال برأس السنة. وأشار إلى أن الشرطة وضعت خطة لذلك اليوم قضت بالتمركز في أماكن معينة، حيث يمكنها الوصول لأي خلل أمني، مستبعدًٰا فرضية العمل المنظم في ليلة رأس السنة.

وأفاد عبد الماجد بعدم وجود بلاغ اغتصاب ليلة رأس السنة في أضابير الشرطة، وتابع: “لكن هذا لا يمنع من التحري في الواقعة بما يمليه علينا القانون”.

في سياق منفصل، أكد عبد الماجد زيادة أسعار الخدمات بمجمعات الجمهور، مستدركاً أن وزاره الداخليه وإدارة الشرطة ليست هي الجهة المخول لها فرض او تحصيل رسوم، مشيراً إلى أنها من اختصاص وزارة المالية.

وقال إن الزيادات متفاوتة وليست بالقليلة، مشيراً الى أن استخراج الجواز ارتفع الى 3000 جنيه وجواز الطفل الى 1000 جنيه.