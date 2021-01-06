لجنة المفقودين تبدأ إجراءات نبش المقابر الجماعية ورفع الأدلة

الخرطوم: السوداني

بدأت لجنة التحقيق في اختفاء الأشخاص قسرياً (المفقودين)، إجراءات نبش المقابر الجماعية.

وقال بيان من النيابة العامة اليوم الأربعاء، إنه تم رفع الآثار والأدلة المادية، بواسطة فريق مختص من الأدلة الجنائية ودائرة مسرح الحادث.

وذكر البيان بأنه بذلك تكون اللجنة قد أنهت المرحلة الأولى الخاصة بمسرح الحادث توطئة للانتقال لمرحلة التبش واعادة تشريح الجثامين وفق قرار لجنة التحقيق.

وشُكلت اللجنة بموجب قرار من النائب العام تاج السر الحبر، ورئيس اللجنة الطيب أحمد محمد العباس، ورئيس فريق الأدلة الجنائية اللواء أحمد عوض عبد الرحمن الجمل.