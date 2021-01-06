شاويش: الأوضاع بشرق البلاد تحتم الإسراع بإنزال اتفاق مسار الشرق لأرض الواقع

الخرطوم: السوداني

قال المشرف على اتفاق مسار الشرق الأمين السياسي للجبهة الثورية خالد شاويش، إن الحكومة بدأت تتفهم أهمية اتفاق السلام الموقع بجوبا ودوره في إحلال الأمن والاستقرار بالبلاد.

وأشار في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، إلى توافق الحكومة مع الثورية على الآلية العليا لمتابعة وتقييم اتفاقية السلام، وامتدح الخطوة، واعتبر ذلك دليل جدية من جانب الحكومة.

وأكد خالد تعاونهم مع الحكومة بشأن تشكيل اللجنة العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق شرق السودان، وشدد على ضرورة الالتزام بنصوص الاتفاقية، مشيراً الى أن الأوضاع بشرق البلاد تحتم الإسراع بإنزال اتفاق مسار الشرق الى أرض الواقع.