حمدوك يقرر تجميد العمل بالمقترحات المطروحة من إدارة المناهج

الخرطوم: السوداني

قرر رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، تجميد العمل بالمقترحات المطروحة حالياً من إدارة المركز القومي للمناهج والبحث التربوي التي أثارت الجدل مؤخراً.

وكون حمدوك، لجنة قومية لتعمل على إعداد المناهج الجديدة حسب الأُسس العلمية المعروفة في إعداد المناهج وتراعي التنوع الثقافي والديني والحضاري والتاريخي للسودان ومتطلبات التعليم في العصر الحديث، وتضم اللجنة التربويين والعلماء المتخصصين وتمثل كافة أطياف الآراء والتوجهات في المجتمع.

وقال بيان صادر من مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، إن الفترة الانتقالية التي يمر بها السودان، هي مرحلة للتوافق حول أُسس إعادة البناء والتعمير لسودان يسع الجميع، نستطيع فيه بحسن إدارة تنوعنا أن نكتسب القوة والتماسك الذي يساعدنا على عبور هذه الفترة الحرجة من تاريخ البلاد.

وأكد حمدوك أن قضية إعداد المناهج قضية تحتاج إلى توافق اجتماعي واسع.