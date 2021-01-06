المريخ يقصي الأفيال ويتأهل لمجموعات الأبطال

الخرطوم: السوداني

تأهل المريخ الى دور المجموعات ببطولة أبطال أفريقيا بعد غياب طويل، ورغماً عن خسارة الأحمر لمباراة الإياب التي جرت عصر اليوم أمام أنيمبا النيجيري بهدفين مقابل هدف، إلا أن الانتصار الكبير الذي حققه الأحمر في مباراة الذهاب أسهم في ترجيح كفة ممثل السودان الأول في البطولة..

وبكّر المريخ بالهدف الأول في مباراة اليوم عن طريق المهاجم سيف تيري والذي استطاع أن يكرر الوصول إلى شباك الفريق النيجيري مستفيداً من تمريرة لاعب الوسط السماني الصاوي، وأسهم الهدف في العبور بالمريخ إلى دور الثمانية من البطولة الأفريقية الأولى.

ورغم الهدف الأول للأحمر إلا أن حكم المباراة البنيني، تحامل كثيراً على الأحمر واحتسب الكثير من المخالفات لصالح الخصم وتساهل مع عنف بعض لاعبيه، وتمكن أنيمبا من إدراك التعادل، كما منحه الحكم ركلة جزاء لا وجود لها، إلا أن الأحمر استطاع الصمود وحافظ على تقدمه، كما أجرى مدرب الأحمر الفرنسي غوميز عدة تغييرات أسهمت في ترجيح كفة الفريق.