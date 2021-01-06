حمدوك يلغي قرار جمهوري سابق بنزع أراضي حكومية بالولاية الشمالية

الخرطوم: السوداني

أصدر رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك إستناداً على أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الإنتقالية لسنة ٢٠١٩م قراراً اليوم بإلغاء القرار الجمهوري رقم (٢٠٦) لسنة ٢٠٠٥م القاضي بنزع ملكية أراضي حكومية بالولاية الشمالية لغرض قومي عام على أن تؤول ملكية الأراضي المشمولة بالقرار عاليه الى حكومة السودان (الولاية الشمالية) وفق الأسس التالية:-

أ/ الأراضي التي تم نزعها ولم يتم تخصيصها تعود الى الوضع الذي كانت عليه قبل صدور القرار الجمهوري رقم (٢٠٦) لسنة ٢٠٠٥م.

ب/ إلغاء تخصيص الأراضي التي تم نزعها ولم تستثمر أو تستصلح.

ج/ نزع المساحات غير المستثمرة من الأراضي التي تم تخصيصها واستثمار جزء منها.

د/ يتم إشراك حكومة الولاية والجماعات المحلية في معالجة القضايا الناشئة عن تخصيص الأراضي.

ووجه القرار وزارات شؤون مجلس الوزراء والحكم الإتحادي (حكومة الولاية الشمالية) ومسجل عام الأراضي والجهات المعنية الأخرى بإتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.