بالفيديو.. شاهد أرتال سيارات (البوكو) بمحطة قري الجمركية في مشهد غير مسبوق

الخرطوم: السوداني

تدافع الآلاف في اليوم الأول لحصر السيارات بدون لوحات التي يطلق عليها عربات (بوكو حرام) نحو محطة قري الجمركية شمالي الخرطوم، لتسليم سياراتهم حتى يتسنى لسلطات الجمارك حصرها إيذاناً بإخضاعها للجمارك.

وكانت اللجنة العليا لحصر السلاح والعربات قد منحت مهلة شهرين تبدأ مطلع يناير وتستمر لشهرين كفترة لتقنين تلك العربات.

وأظهر مقطع فيديو تم تصويره لمحطة قري الجمركية شمالي الخرطوم، طوابير من السيارات التي تمتد على مد البصر في انتظار (التقنين) في مشهد مثير.

و يتوقع أن تدخل إلى خزينة الجمارك مليارات الجنيهات في سابقة هي الأولى من نوعها لجمارك سيارات في وقت واحد بهذا العدد الضخم.