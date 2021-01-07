المالية وبنك التصدير الأمريكي يُوقِّعان مذكرة لتمويل استثمارات بـ(مليار) دولار

الخرطوم: السوداني

وقّعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، مذكرة تفاهم مع بنك التصدير والاستيراد الأمريكي “اكسيم” لدعم تمويل الصادرات والاستثمارات الأمريكية بالسودان بقيمة مليار دولار.

ونصّت مذكرة التفاهم بحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم الخميس، على أن يتم التوافق بين الجانبين على تحديد المشاريع التي ستموّل عبر البنك في مجالات البنى التحتية والزراعة والطاقة والتعدين والاتصالات والرعاية الطبية.

وجرت مراسم التوقيع بوزارة المالية بين وزيرة المالية المكلفة هبة محمد علي، وكمبرلي ريد رئيسة مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد الأمريكي.

وأكدت وزيرة المالية هبة محمد علي أحمد، أن التعاون الاقتصادي بين السودان والولايات المتحدة سينتج عنه فتح آفاق اقتصادية عديدة، مشيرة إلى أنها ستخلق فرص عمل للشباب في كافة أنحاء البلاد عبر الاستثمارات المتوقعة في الفترة المقبلة ودخول شركات أمريكية كبرى في كافة القطاعات الاقتصادية.

وأعلنت السفارة الأمريكي في بيان صادر عنها اليوم، عن أن مذكرة التفاهم ستسمح (للحكومة الانتقالية تحت القيادة المدنية بالحصول على تمويل من “اكسيم” يتضمّن القروض والضمانات والتأمين لتمويل الصادرات الأمريكية للسودان، وذكرت أن قيمتها تصل إلى أن مبلغ إجمالي بقيمة مليار دولار أمريكي).

وأعربت رئيسة مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد الأمريكي كمبرلي ريد، عن تطلعها إلى تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين وإعجابها بالتغييرات التي حدثت في السودان مؤخراً.