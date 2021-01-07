تطورات مثيرة تلغي اللقاء (كورونا) تضع الهلال في مجموعات الأبطال

الخرطوم : السوداني

ألغى مراقب المباراة بصورة رسمية قرار إقامة مباراة الإياب بين الهلال والأشانتي كوتوكو الغاني التي كان من المفترض أن تلعب امس بعد اكتشاف عدد كبير من حالات الإصابة بفيروس كورونا لدى فريق الاشانتي كوتوكو، لتعلق المباراة في إنتظار قرار (كاف) الرسمي الذي قد يصب في صالح تأهل الهلال، نسبة للحالة المشابهة التي تأهل بها الأشانتي كوتوكو للدور الأول على حساب نوذايبو الموريتاني وبالتالي قد يتأهل الهلال رسميا للدور المقبل (مرحلة المجموعات).

وبالعودة للتفاصيل فإن مراقب المباراة الصومالي أمير حسن ألغى اللقاء لإصابة بعض لاعبي أشانتي بفيروس كورونا، وعدم اكتمال قائمة الفريق الغاني لخوض المباراة.

وأصيب (12) فردا من بعثة أشانتي بالفيروس التاجي، وفقا لنتائج المسحات التي خضع لها الفريق أخيرا.

وبحسب التفاصيل، أصيب 8 لاعبين من أشانتي بفيروس كورونا، بينما التقط 4 من الطاقمين الإداري والفني العدوى.

وتأخرت المباراة 15 دقيقة عن موعد انطلاقتها (3:30 مساء) أمس الأربعاء، في إستاد الجوهرة الزرقاء.

وتأكدت إيجابية مسحة فيروس كورونا لـ 10 أفراد من بعثة أشانتي صباح أمس الأربعاء، قبل أن يزيد العدد لاحقا إلى 11.

وقبل موعد المباراة بقليل، تأكد مراقب المباراة في ملعب الجوهرة الزرقاء من نتائج المسحات، حيث كان في انتظار تأكيد نتيجة إحدى المسحات، التي ظهرت إيجابية ليرتفع عدد الإصابات في بعثة أشانتي إلى 12.

وتجاوز عدد لاعبي أشانتي كوتوكو غير الجاهزين الحد الأدنى المسموح به لخوض مباراة رسمية.

ودخل كوتوكو المباراة بـ 14 لاعبا، بينما يشترط الكاف 15 لاعبا، لبدء اللقاء.

ورفع المراقب الصومالي تقريرا بتلك الحالة إلى الكاف، للبت في نتيجة المباراة.

جدير بالذكر أن أشانتي كوتوكو كان قد تأهل لهذا الدور بعد إقصاء نواذيبو بطل موريتانيا بسبب إيجابية مسحات عدد كبير من لاعبي الأخير.