السودان يُرحِّب بنتائج المصالحة الخليجية

الخرطوم: السوداني

كأول رد فعل رسمي حول المصالحة الخليجية، رحبت البلاد بنتائج قمة العُلا لقادة مجلس التعاون الخليجي، وما خرجت به من قرارات.

وقال بيان صادر من مجلس الوزراء اليوم الخميس: “تلقّت حكومة السودان الانتقالية بسعادةٍ بالغةٍ، نتائج قمة العُلا لقادة مجلس التعاون الخليجي، وما خرجت به من قرارات، والبيان الختامي، وإعلان العُلا، بما يُعيد وحدة الصف الخليجي والعربي، وتفتح أبواب تطوير التعاون والعمل المُشترك مرة أخرى”.

وذكرت الحكومة، أنها تُقدِّر تناول قادة دول الخليج الشقيقة، مُجمل الأوضاع في السودان وتأكيد دعمهم لجهود تحقيق السلام والاستقرار والتنمية، وتعهُّدهم باستمرار الدعم لتحقيق طموحات الشعب لصناعة مُستقبل مُشرق.