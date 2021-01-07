وزيرة المالية: الميزانية خصّصت (٢٦٠) مليار جنيه لمعاش الناس والحماية الاجتماعية

الخرطوم: السوداني

أجاز مجلس الوزراء اليوم “الخميس”، تقديرات موازنة العام المالي ٢٠٢١م.

وقالت وزيرة المالية هبة محمد علي، إنّ موازنة العام ٢٠٢١م خصّصت مبالغ مقدرة لمعاش الناس والحماية الاجتماعية بمبلغ قدره (٢٦٠) مليار جنيه، مُؤكِّدةً استمرار دعم القمح والدواء وغاز الطبخ والكهرباء.

وقالت هبة بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء اليوم الخميس، إنّ النسبة المخصصة للصرف على التعليم تقدر بـ(١٣٧) مليار جنيه بنسبة ١٢,٥٪ بزيادة بلغت (١٧٠٪) ولأول مرة في التاريخ ميزانية التعليم تفوق ميزانية الدفاع. وأضافت: موازنة العام ٢٠٢١م جاءت مستجيبة لمطلوبات السلام ورصدت مبلغ (٥٤,١) مليار جنيه اعتمادات مخصصة للسلام.