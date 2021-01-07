وزيرة المالية: موازنة ٢٠٢١م تعتبر الأولى في تحقيق فائض جارٍ

الخرطوم: السوداني

كشفت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي هبة محمد، أن موازنة العام ٢٠٢١م رصدت حوالي (١٠٠) مليار جنيه لقطاع الصحة بنسبة بلغت (٩٪) من تقديرات الموازنة شملت دعم الأدوية المُنقذة للحياة ومتطلبات درء جائحة كورونا وتأهيل وإنشاء المستشفيات الريفية والمراكز الصحية والصحة الإنجابية.

وقالت هبة في بيان صادر عن مجلس الوزراء اليوم الخميس، إن موازنة ٢٠٢١م تعتبر أول موازنة تحقق فائضاً جارياً منذ سنوات طويلة وتحافظ على نسبة عجز كلي في حدود ١.٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي، مُشيرةً إلى ضبط الإنفاق العام وترشيد الصرف على الحكومة وتخفيضه بنسبة حوالى ٢٤٪.

وأوضحت أن تمويل الموازنة تم بإيرادات حقيقية وتقليل الاستدانة من البنك المركزي من (٢٣٩) مليار جنيه إلى (٥٢) مليار جنيه، مُشيرةً إلى أن ذلك يؤكد التزام وزارة المالية برفع عبء التضخم عن المواطن وتثبيته على نسبة (٩٥٪) بنهاية العام ٢٠٢١م مُقارنةً بالنسبة الحالية التي تعادل أكثر من (٢٥٠٪) .