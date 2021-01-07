وزيرة المالية: إجراء إصلاحات العام الماضي تسببّت في ألم للمواطن

الخرطوم: السوداني

قالت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي د. هبة محمد، انه تم إجراء إصلاحات ضرورية خلال العام الماضي تسببت في ألم للمواطن، موضحة أن أكثر من ثلث الموازنة مُتوجِّهة لاحتياجات المواطنين ومعاش الناس .وكشفت أن أهم إيجابيات وملامح موازنة العام ٢٠٢١م إحداث إصلاحات ضريبة وجمركية وتوسعة المظلة الضريبية بنسبة ٦٠٪. وأشارت في بيان صادر عن مجلس الوزراء اليوم الخميس إلى رفع إيرادات قطاع الذهب من ١٨ مليار جنيه في ٢٠٢٠م إلى ١٠٠ مليار جنيه في ٢٠٢١م بما يمثل نسبة زيادة ٨٢٪، بالإضافة إلى الالتزام بإنفاذ هيكل الأجور والمرتبات الذي تم اعتماده في ٢٠٢٠م. وذكرت وزيرة المالية أن موازنة ٢٠٢١م فيها استصحاب جميع الآراء من أصحاب القرار والمهتمين وهي المدخل للتنمية الاقتصادية.