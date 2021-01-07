الناطق الرسمي للحكومة: الميزانية أُخضعت لتعديلات بعد تلقي ملاحظات من جهات عديدة

الخرطوم: السوداني

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح، إن الميزانية أُخضعت لتعديلات كثيرة، بعد تلقِّي مُلاحظات من جهات عديدة شملت قِوى الحُرية والتّغيير واللجنة الاقتصادية لقِوى الحُرية والتّغيير وأطراف عملية السلام.

وقال فيصل في تصريح صحفي اليوم الخميس، إنّ الميزانية ستصبح قانوناً بأرقامها وتفاصيلها بعد إجازتها في الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء، مشيراً إلى إجازتها تمهيداً لعرضها على الاجتماع المشترك.

وفي السياق، أعلن فيصل عن إرجاء مشروع قانون النقابات الجديد إلى حين استكمال اللجنة الفنية ملاحظاتها ورفعها لمجلس الوزراء، موضحاً أن ذلك حرصاً على أن يأتي قانون النقابات متفقاً عليه وعليه إجماع .