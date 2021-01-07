وزيرة المالية تكشف المبالغ المُخصّصة لمطلوبة للسلام

الخرطوم: السوداني

كشفت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي د. هبة محمد علي، عن رصد المبالغ المُخصّصة لصندوق بناء السلام والتي تبلغ تقديراتها حوالي (١٣,٣) مليار جنيه، وتخصيص مبلغ (١٩,٣) مليار جنيه من المنحة الأمريكية لدعم برامج السلام.

وذكرت هبة في بيان لمجلس الوزراء اليوم الخميس، أن الموازنة جاءت مُستجيبة لمطلوبات السلام، برصد مبلغ (٥٤,١) مليار جنيه كاعتمادات مُخصّصة للسلام تشمل الاستمرار في الصرف على المشروعات القائمة في مناطق النزاعات والحروب، مُشيرةً إلى أنّها توقّف معظمها بسبب الصراعات التي شهدتها تلك المناطق، كاشفةً عن رصد مبلغ (٢١,٥) مليار جنيه لهذه المشروعات وذلك ضمن قسمة الثروة بين المراكز والولايات/ الأقاليم، وعزت وزيرة المالية تأخير تقديم الموازنة إلى توسيع دائرة التشاور ورغبة الحكومة في استصحاب كافة وجهات النظر والآراء البَنّاءة حول الموازنة.