مصرع 4 أشخاص جراء حادث سير مروع بمنطقة كبوشية على الطريق السريع

الخرطوم: السوداني

تسبب حادث مروري اليوم الخميس، في وفاة 4 أشخاص وعدد من الإصابات، نتيجة تصادم مركبة بص سفري وحافلة تعمل بالخطوط الداخلية بمنطقة كبوشية شندي.

و وفق “المكتب الصحفي للشرطة” أن الحادث نتج بسبب السرعة الزائدة والتخطي الخاطيء عندما كان سائق البص متجها من الخرطوم إلي مدينة بورتسودان بمنطقة ديم القراي بكبوشية بولاية نهر النيل اصطدم بحافلة ركاب متجهة من كبوشية إلي مدينة شندي.

وتوفي في الحال عدد 4 أشخاص حيث تحركت شرطة المرور وعملت علي نقل الجثامين للمشرحة وتنظيم حركة السير بمكان الحادث بعد سحب المركبات و اتخاذ إجراءات بلاغ بدائرة الإختصاص.