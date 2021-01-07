مجمع الفقه: قرار تجميد المناهج الجديدة وأد للفتنة الدينية والمجتمعية

الخرطوم: السوداني

قال مجمع الفقه الإسلامي في السودان، أن قرار تجميد المناهج الجديدة “خطوة مهمة في الطريق الصحيح، ووأد للفتنة الدينية والمجتمعية”، وشكر المجمع في بيان له اليوم الخميس اطلعت عليه (السوداني) حكومة الفترة الانتقالية على ما قامت به من تدارك لشأن أمر المناهج.

وأضاف: “رغم تأخره، إلا أنه يعتبر خطوة مهمة في الطريق الصحيح، ويضع الأمور في نصابها؛ وأداً للفتنة الدينية والمجتمعية”.

وكانت لوحة “خلق آدم” للفنان الإيطالي مايكل أنجلو، التي وضعت في كتاب التاريخ للصف السادس الابتدائي، قد أثارت موجة من الغضب في أوساط الشارع السوداني.

وأفتى مجمع الفقه الإسلامي، بتحريم تدريس كتاب التاريخ للصف السادس الابتدائي، معتبرا أنه “يشتمل على مخالفات خطيرة وعظيمة، منها الإساءة القبيحة للذات الإلهية وتصويرها مجسدة للتلاميذ”.

وأصدر رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، يوم أمس الأربعاء قرارا قضى بتجميد تعديلات المناهج التعليمية الجديدة.