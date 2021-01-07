وزير التربية: انتظر رد “حمدوك” لمذكرتي حول قراره بتجميد تعديلات المناهج لاتخاذ القرار المناسب

الخرطوم: السوداني

أعلن وزير التربية والتعليم بروفيسور محمد الأمين التوم، إنه أرجأ إتخاذ أي قرار على خلفية تجميد المناهج إلى حين رد رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك على مذكرة دفع بها لتوضيح قراره الأخير.

وقال “التوم” في بيان له مساء اليوم الخميس اطلعت عليه (السوداني) “لقد طالعت بيان السيد/ رئيس مجلس الوزراء الصادر يوم أمس الأربعاء حول المناهج، وقد بعثت له بمذكرة صباح اليوم مبيناً فيها رأيي حول البيان كما طلبت فيها بعض الايضاحات”.

وأضاف “التوم”: ” تقديراً مني لموقف لجنة المعلمين السودانيين التي تستبسل في الدفاع عن مشروع التغيير الجذري في نظام التعليم، و حرصاً على عدم إتخاذ موقف قد يؤثر سلباً على بداية العام الدراسي بما يعيق مستقبل أبنائي و بناتي التلاميذ و الطلاب، فقد رأيت إرجاء إتخاذ الموقف المناسب ليكون في ضوء رد السيد / رئيس الوزراء على المذكرة”.