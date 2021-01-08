عبدالرحيم دقلو : القوات النظامية ستتصدى للانقلابيين والمتربصين بالثورة

الخرطوم : السوداني

قال عضو مجلس شركاء الفترة الانتقالية، قائد ثاني قوات الدعم السريع الفريق عبدالرحيم حمدان دقلو ان محاولات إفساد السلام وسرقة ثورة ديسمبر المجيدة ما زالت مستمرة، مؤكداً على مقدرة القوات النظامية للتصدي للانقلابين والمتربصين بالثورة .

ودعا الفريق عبدالرحيم دقلو خلال كلمته في احتفال حركة تحرير السودان قيادة مني اركو مناوي بذكرى شهدائها الـ(17) بقاعة الصداقة أمس، دعا الثوار بان لا يسمحوا بسرقة ثورتهم وأن يعملوا على حماية السلام الذي تم توقيعه بين لحكومة وحركات الكفاح المسلح بجوبا . وأوضح دقلو أن ما يحدث في الولايات من اضطرابات أمنية عمل ممنهج القصد منه تقويض الفترة الانتقالية وعرقلة السلام، وأوصى قادة حركات الكفاح المسلح بالوحدة . وأعلن دقلو أن عهد الغش والحرب بالوكالة قد انتهى ولا رجعة له، وأن ثورة ديسمبر المجيدة ساوت بين المواطنين وقضت على التمييز الطبقي ، وأضاف (مافي تاني مواطن درجة أولي ومواطن درجة ثانية).