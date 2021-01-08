قلواك: عبد الواحد نور في انتظار تحديد موعد للمفاوضات

الخرطوم : السوداني

أعلن رئيس فريق الوساطة الجنوبية توت قلواك جاهزية رئيس حركة جيش تحرير السودان عبد الواحد محمد نور للتفاوض، وفي انتظار تحديد موعد وصوله لجوبا ليتم بعدها إخطار الحكومة السودانية رسميا لبدء التفاوض للتوصل إلى سلام شامل .

وقال قلواك في تصريح صحفي عقب لقاء جمعه مع عضو المجلس السيادي الفريق أول شمس الدين كباشي في جوبا امس، إن الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو، جاهزة للوصول إلى اتفاق سلام مع الحكومة، وقال إن وفد الحركة جاهز بطاقمة في جوبا، معربا عن أمله في أن تجد القضايا التي احالتها الحركة الشعبية لحكومة السودان، المعالجة والتوصل لحل بشأنها.

وكشف عن زيارة لوفد الوساطة الى الخرطوم يوم غد السبت للوقوف على سير تنفيذ اتفاق جوبا للسلام بين الحكومة والجبهة الثورية .