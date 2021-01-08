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بالصور.. وفاة (مقيم سوداني) بالسعودية أثناء الصلاة بأحد مساجد الخُبر

السودان

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By alsudani 0

الخرطوم: محمد الطاهر

توفي يوم أمس الخميس بمدينة الخُبر شرقي المملكة العربية السعودية، مُقيم سوداني شاب، أثناء أدائه صلاة العشاء بمسجد العيسى بمدينة الخبر.

وقال أحد مُقربيه: أن الفقيد “عثمان بركات العبادى” الشهير بـ “ملك”، نال حب الأهل والذي بينه وبين الله نحسب ان حبه للمساجد ونحن نشهد على ذلك لا يوجد مسجد في مدينة الخبر ، الثقبة مكان إقامته إلا صلى فيه.

مضيفاً: وكانت خاتمته في مسجد العيسى بالخُبر، الخميس في الركعة الثانية أثناء صلاة العشاء، وسوف يُوارى جثمانه الثرى اليوم بعد صلاة الجمعة بمقابر الثقبة.

alsudani
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