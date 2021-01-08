حركة عبد الواحد تنفي جاهزيتها للتفاوض وتصف قلواك بـ(الكاذب)

الخرطوم: هبة علي

نفت حركة جيش تحرير السودان، جاهزيتها للتفاوض مع الحكومة السودانية، مشيرة إلى أن جميع مستوياتها ليس لديها أي تواصل أو اتصالات مع توت قلواك والوساطة الجنوبية منذ إعلان منبر جوبا وإلى اليوم.

وقال الناطق الرسمي باسم الحركة، محمد الناير في بيان اليوم الجمعة، إن موقف الحركة من التفاوض واضح ومبدئي وأعلنته منذ اليوم الأول.

وكانت الوساطة الجنوبية، أعلنت عبر وكالة السودان للأنباء (سونا) يوم أمس الخميس، جاهزية عبد الواحد نور للتفاوض، وفى انتظار تحديد موعد وصوله إلى جوبا لإخطار الحكومة السودانية رسمياً لبدء التفاوض.

وقال الناير إن توت قلواك استمر منذ فترة طويلة في إطلاق مثل هذه التصريحات الكاذبة، موضحاً أنه ليس ناطقاً باسم الحركة أو عضواً فيها حتي يتبرع بالتصريحات التي لا تمت للحقيقة بصلة.

في وقت كشف، فيه عن نيتهم عقد حوار سوداني – سوداني داخل الوطن، بمشاركة كافة المكونات السياسية ما عدا المؤتمر الوطني وواجهاته، لمخاطبة جذور الأزمة التأريخية والتوافق على حكومة مدنية.

وكشف الناير، عن تواجد وفد من الحركة بجوبا بدعوة من الأخيرة للتشاور والاستماع إلى رؤية الحركة حول تحقيق السلام بالسودان وكيفية دعمها، مؤكدة أنه لا علاقة للزيارة بالتفاوض والالتحاق بمنبر جوبا.