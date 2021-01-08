“حميدتي” يعود إلى الخرطوم قادماً من إريتريا

الخرطوم: السوداني

عاد وفد السودان برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، من زيارة إلى دولة إريتريا، برفقة وزير الخارجية عمر قمر الدين، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق جمال عبد المجيد.

وأجرى الوفد، مباحثات مع الرئيس الإريتري أسياس أفورقي حول قضايا المنطقة والحدود واللاجئين والنازحين جرّاء العنف في المنطقة.

وقال وزير الخارجية عمر قمر الدين، إنّ المُباحثات مع الرئيس أفورقي تناولت قضايا الإقليم والوضع الراهن في الدولتين، وناقشت أيضاً الحدود والنازحين واللاجئين جرّاء العُنف في إثيوبيا، إلى جانب تبادُل وجهات النظر حول القضايا الاستراتيجية التي تهم البلدين والمنطقة.

ووصف قمر الدين في تصريحات صحفية عقب عودة الوفد بمطار الخرطوم اليوم، الزيارة بالناجحة، اتفق فيها الطرفان على استمرار التعاون لصالح البلدين وتنسيق المواقف فيما يلي قضايا العالم والمنطقة.