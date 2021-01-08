بيلوسي تبحث مع الجيش الأميركي أن ترامب لن يستخدم “الرموز النووية”

واشنطن: وكالات

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، اليوم، أنها تواصلت مع الجيش الأميركي للتأكد من أن الرئيس دونالد ترامب، لن يكون قادرا على استخدام الرموز النووية، متوعدة بأن الكونغرس سيتحرك إذا لم يتنح سريعا.

وكتبت بيلوسي في رسالة إلى زملائها الأعضاء “تحدثت هذا الصباح إلى رئيس الأركان الأميركي، مارك ميلي، لمناقشة التدابير الوقائية المتوافرة بهدف تجنب أن يشن رئيس غير متزن هجمات عسكرية عدائية أو يستخدم رموز الإطلاق ويأمر بضربة نووية”، متعهدة أن يتحرك الكونغرس في حال لم يتنح ترامب “طوعا وفي وقت وشيك”، من دون أن تحدد طبيعة هذا التحرك.

وكانت بيلوسي دعت، الخميس، إلى تنحية ترامب غداة اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول، معتبرة إياه “شخصاً خطيراً للغاية ولا ينبغي أن يستمرّ في منصبه”.

وقالت بيلوسي إنّ تنحية ترامب الذي لم يتبقّ له في السلطة سوى أقلّ من أسبوعين هي “أمر ملحّ بالغ الأهمية”، مطالبة نائب الرئيس مايك بنس والحكومة بتفعيل التعديل الخامس والعشرين للدستور الأميركي الذي يسمح لنائب الرئيس وغالبية أعضاء الحكومة أن يقيلوا الرئيس إذا ما وجدوا أنّه “غير قادر على تحمّل أعباء منصبه”.

واقتحم متظاهرون مناصرون لترامب، مبنى الكابيتول، الأربعاء، تزامنا مع تصديق الكونغرس على فوز جو بايدن بالرئاسة.

يذكر أن ترامب دعا، الخميس، إلى “المصالحة وتضميد الجراح”، ووصف اقتحام الكونغرس بـ”الهجوم المشين”.

وسينتقل بايدن الذي صادق الكونغرس على فوزه، إلى البيت الأبيض بعد 13 يوما، ليبدأ مهامه الرئاسية.