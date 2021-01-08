التوافق حول نسب الكتل المكونة للتشريعي و 75 مقعداً للثورية وأعضاء جدد للسيادي

الخرطوم: السوداني

أعلن د. الهادي إدريس رئيس الجبهة الثورية رئيس جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي، إن المشاورات جارية لتشكيل المجلس التشريعي وتسير بصورة توافقية دون أية مشاكل خاصة وأن نسبة كل كتلة معروفة .

وأوضح أن كل المكونات من قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية وحركات الكفاح المسلح والمكون العسكري نسبتها معلومة وتبقى فقط تسمية كل كتلة لعضويتها مشيرا الى أن أطراف العملية السلمية نصيبها 75 مقعدا في حال تحديد عضوية المجلس بـ 300 مقعد.

وأبان د. الهادي إن هناك توافقا في تحديد من يتولون مقاعد السيادي وسيعلن عنهم في حزمة واحدة مع الوزراء مؤكدا أن تشكيل الحكومة الجديدة يعني إعادة تشكيل كل الحكومة السيادي والوزراء والولاة بإضافة أعضاء جدد وأن بعض الولاة سيستمرون في مناصبهم .

ونفي رئيس الجبهة الثورية في معرض رده على اسئلة (سونا) حدوث انشقاقات وسط الحركات المسلحة الموقعة على إتفاق جوبا موضحا أن بعض الحركات الأخرى شهدت إختلافات وتباينات.

وحول بعض المزاعم بإنتهاء دور قوى الحرية والتغيير ومجلسها المركزي بقيام مجلس الشركاء ،أكد د.الهادي عدم صحة تلك المزاعم وانه لا إحلال اوإلغاء او إبدال لدور قحت وأنها مستمرة في أداء دورها المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية التي حددت دور كل المكونات من قوى الحرية والتغيير والسيادي والوزراء ومجلس الشركاء، مبينا أن مجلس الشركاء الذي تم استحداثه مؤخرا يعد جسما أوسع من قحت باعتباره يجمع كل مكونات الحكومة الانتقالية بما فيها قحت والمكون العسكري وبعض أطراف العملية السلمية الذين لم يكونوا جزءا من قحت .

وأكد أن استحداث مجلس الشركاء أمر طبيعي لما حدث بعد توقيع اتفاق السلام حيث أن قحت والمجلس العسكري كانوا بموجب الاتفاق السياسي شركاء في إدارة الفترة الانتقالية وبعد السلام كان لابد من استحداث هذا الجسم ليقوم بدور تنسيقي وحل أي صدام أو تراشق بين مكونات الفترة الانتقالية ويعمل على استقرار تلك الفترة .