رد سوداني شديد اللهجة على ادعاءات إثيوبية

الخرطوم : السوداني

قال رئيس المفوضية القومية للحدود د. معاذ محمد تنقو لـ(السوداني) إن السودان لم ينتهك اتفاقية عام 1972م مع إثيوبيا، متهماً الجانب الاثيوبي بعدم تنفيذ تلك الاتفاقية .

وحول مطالب الجانب الإثيوبي باعادة الوضع على ماكان عليه قال تنقو : ” لن نقدم على هذه الخطوة ابدا لأن اثيوبيا هي الملزمة بالمحافظة على الوضع الراهن” “ولن نسحب الجيش السوداني مطلقا من اراض سودانية”.

ورفض تنقو اتهامات عضو لجنة الحدود الاثيوبي إبراهيم اندريس بانتهاك الاتفاقية وغزو بلاده ومطالبته بإعادة الوضع على ما كان عليه بموجب الاتفاقية الى حين التوصل لحل.

وقال تنقو إن إثيوبيا لم تقم بمنع تغول مواطنيها على الاراضي السودانية .

واعتبر تنقو من يتحدثون عن خرق السودان لاتفاقية 1972م ، غير مسؤولين ولم يقرأوا الملفات جيداً. وأضاف :” وهذا يؤدي لتفاقم الوضع”.

وأوضح أن ما حدث هو أن مزارعين إثيوبيين يستخدمون المليشيات المسلحة قاموا بطرد المزارعين السودانيين من أراضي سودانية وهجروا أكثر من 34 قرية ومنعوا اعداد كبيرة من المزراعين من زراعة اراضيهم رغم امتلاك بعضهم لحيازات قانونية منذ ستينيات القرن الماضي .