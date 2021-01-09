ضبط شبكة احتيال دولية تهرب الدولار إلى دول أفريقية

الخرطوم: محمد أزهري

أوقفت نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة عناصر شبكة دولية منظمة تحتال المواطنين السودانيين بخدعة تنزيل الدولار وتهرب أموالهم إلى دول أفريقية.

وقال مصدر لـ(السوداني) إن مباحث نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة قد رصدت معلومات عن نشاط عناصر الشبكة في الاحتيال على المواطنين بخدعة تنزيل الدولار، والاستيلاء منهم على أموال طائلة، وأوضح المصدر أن النيابة كلفت فريقها بالبحث والتقصي وبعد التأكد من صحة المعلومات نجح الفريق في القبض على سبعة عناصر بينهم أفارقة بحي الرياض، وكشفت التحقيقات عن ضلوعهم في عمليات الاحتيال على المواطنين بالخرطوم منذ سبع سنوات، لافتا إلى أنهم خلال تلك الفترة احتالوا على عدد كبير من الضحايا وجنوا أموالاً طائلة، وأضاف المصدر أن الشبكة تعمل على تحويل الدولارات إلى دول نيجيريا وغانا وأثيوبيا، موضحاً أنها تتعامل مع عناصر ينتمون إلى في عدد من الدول، مبيناً أن النيابة قيدت ضدهم بلاغات جنائية وفقا للمواد 65 و117 و178 من القانون الجنائي والجرائم المنظمة، وأشار المصدر إلى أن المتهمين من معتادي الإجرام وتوقع أن يكونوا قد احتالوا على عدد كبير من المواطنين في ولايات السودان المختلفة .