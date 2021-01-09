والي جنوب دارفور يوقف مولد منزله تضامناً مع المواطنين في قطوعات الكهرباء

نيالا:محجوب حسون

طالب مواطنو ولاية جنوب دارفور الحكومة الإتحادية بالتدخل العاجل لحل مشكلة إيقاف الشركة التركية العاملة في مجال توليد الكهرباء الإمداد عن مدينة نيالا ،بسبب المديونيات علي حكومة السودان .

وفيما دخلت القطوعات يومها الرابع ، أعلن والي ولاية جنوب دارفور موسى مهدي ، عن تضامنه مع مواطني الولاية بتوجيه فنيي الوابورات العاملة في إنارة منزله بإيقافها من المنزل .

وقال المواطن آدم سليمان الذي يعمل بالمنطقة الصناعية بالمدينة لـ(السوداني) إنهم تضرروا من انقطاع الكهرباء ودعا حكومة الولاية للبحث عن حلول دائمة للازمة.

واعربت المواطنة نعمات محمد عن استيائها من تكرار القطوعات دون وجود حلول عملية من الحكومتين الاتحادية والولائية .