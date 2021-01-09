قرار بتنظيم صادر الماشية للسعودية

الخرطوم : ابتهاج متوكل

أصدرت وزارة الثروة الحيوانية والسمكية، قرارا، بتنظيم صادر المواشي الحية للسعودية، بخصوص المواشي الموجودة بالمحاجر حاليا، وجه القرار الذي اطلعت عليه (السوداني) المصدرين بفحص وشحن المواشي التي مناعتها اكثر من50٪، اما المواشي بالمحاجر ومناعتها ٤٠٪وما دون، فيتم حقنها بجرعة تنشيطية، ويعاد فحصها بعد ١٤ يوماً .

الى ذلك أصدرت الإدارة العامة للمحاجر وصحة اللحوم، خطابا حول إجراءات استئناف صادر الماشية الحية للسعودية، وجهت فيه، بحصر المواشي المحقنة وترتيبها حسب اسبقية التحقين، بالإضافة للجاهزية والملائمة لمواصفات الصادر. و فحص عينات الدم من تحقين مرض حمى الوادي المتصدع، وشحن المواشي التي مناعتها 50٪، وان يتم تجديد عقودات العمل واستمارات التأمين قبل بداية عملية الصادر، وان يتم شحن المواشي التي تحصل على موافقة السلطات السعودية.