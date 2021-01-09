التنفيذ المائي للعروة الشتوية بلغ 102%

المناقل : رحاب فريني

أعلن مدير عمليات الري بأقسام المناقل مهندس آدم إبراهيم أن التنفيذ المائي للموسم الشتوي بلغ 102% من الطلب، وقطع بأن هذا يعني إهدار مائي، ورفض تحميل إدارة الري مسؤولية التأخير، وأعلن خلال جولة لجنة إنجاح الموسم بمجلس الوزراء والوفد الإعلامي بأقسام غرب المناقل أمس أن معدل تأسيس محصول القمح بلغ 107 آلاف فدان من 112 ألف فدان وتبرأ من مسؤولية تأخر عملية الري، مؤكداً جاهزيتهم للري منذ انتهاء العروة الصيفية منذ11 نوفمبر، وحمل مسؤولية التأخير لتأخر الزراعة في كافة مشروع الجزيرة لعدم وصول المدخلات الزراعية لجهة عدم توزيع تقاوي للمزارعين حتى منتصف شهر نوفمبر، إضافة إلى عدم تطهير قنوات الري وأبوعشرينات، مؤكداً أن مياه الري كانت متوفرة في الترع، ووصف ري الموسم الزراعي بالمتميز جداً بكل الاعتبارات وقطع بأن الوضع الأن أفضل بمليون مرة من الأعوام السابقة خاصة بعد إعلان سعر التركيز، مؤكداً وجود تنسيق بينهم ووزارة الزراعة، لافتاً إلى أن جزءاً كبيراً من المحصول حصل على الريّة الثالثة، وأقر بعدم حصول اقسام طرفية على الريّة الثالثة .