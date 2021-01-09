توقعات بارتفاع التبادل التجاري بين الخرطوم وجوبا لـ(3) مليارات دولار

الخرطوم: السوداني

توقّع وزير التجارة والصناعة مدني عباس مدني، ارتفاع حجم التبادل التجاري بين الخرطوم وجوبا إلى أكثر من 3 مليارات دولار خلال عام واحد.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لوزير الصناعة بجوبا، بعد وصوله مع النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو في زيارة رسمية تتعلق بالمشاركة في معرض المنتجات السودانية التجاري الاستثماري الأول، الذي يقام في العاصمة جوبا بمشاركة واسعة من كبريات الشركات السودانية.

وأشار مدني إلى أن المعرض يمثل بداية لتطور في العلاقات بين السودان وجنوب السودان في المجال التجاري، وكشف عن توقيع مذكرة تفاهم في الجوانب التجارية قريباً، ودعا إلى أهمية الاستفادة من الميزات التفضيلية التي تتمتّع بها الدولتان لفائدة شعبي البلدين الشقيقين، وزاد بالقول: هناك فرص كبيرة جداً للاستثمار والتكامل التجاري.

ويفتتح النائب الأول لرئيس المجلس السيادي مساء اليوم بجوبا معرض المنتجات السودانية في حضور النائب الأول لدولة جنوب السودان الدكتور رياك مشار، بجانب مشاركة عدد من المسؤولين في الدولتين.