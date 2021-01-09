لقاء نادي القرن والأحمر مهدد بالتأجيل بسبب المونديال

يفتتح الأهلي المصري مشواره بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، بمواجهة قوية ضد ضيفه المريخ السوداني، أحد يومي 12 و13 فبراير المقبل بالقاهرة.

وأسفرت قرعة دور المجموعات لدوري الأبطال، عن وقوع الأهلي بجانب المريخ السوداني وسيمبا التنزاني وفيتا كلوب الكونغولي.

وتبدو مباراة الأهلي والمريخ، مهددة بالتأجيل حال تأهل الفريق المصري إلى دور الأربعة ببطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر خلال الشهر المقبل.

ويلعب الأهلي، يوم 4 فبراير في الدورالثاني لمونديال الأندية، وفي حالة فوزه سيلعب مباراة نصف النهائي أحد يومي 7 و8 من نفس الشهر.

وفي حالة تأهل الأهلي لنصف نهائي المونديال، فإنه سيلعب في كل الأحوال يوم 11 فبراير المقبل في قطر، إما اللقاء النهائي أو مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وهو ما يعني تأجيل لقاء المريخ.

وفي حالة عدم تأهل الأهلي لنصف نهائي المونديال، فإنه سيلعب لقاء تحديد المركزين الخامس والسادس يوم 7 فبراير القادم وسيعود إلى مصر بعدها للإعداد لمواجهة المريخ.

ويحمل الأهلي، لقب دوري أبطال أفريقيا بقيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.