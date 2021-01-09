هلال الابيض يتدرب بإشراف تنقا ويقترب من مدرب تونسي

واصل فريق كرة القدم الاول بنادي هلال الابيض تدريباته وأدى صباح الجمعة مرانا بملعب فرع الرياضة العسكري بمشاركة وأسعة للاعبين تحت اشراف المدرب العام عمر تنقا المدير الفني السابق لنادي الأمل عطبرة الذي التحق بالطاقم الفني رفقة الدكتور مصطفى كرم الله المعد البدني وعبد الباقي الطاهر وحاضر تنقا اللاعبين قبل بداية المران مبديا سعادته بالعمل في هلال الابيض الذي يعد أحد اكبر الاندية في السودان وتمنى تعاون الجميع مع الجهاز الفني لإستعادة الانتصارات على صعيد البطولات المحلية بعد الخروج الافريقي ، وطالب اللاعبين بالاجتهاد والبذل من اجل الدخول للتشكيل الاساسي وان الجهاز الفني معياره القتال وتنفيذ ما يطلب منهم والالتزام بتوجيهات والانضباط التام وشرح برنامج التحضيرات للمواجهات المقبلة ، وأخضع المعد البدني كرم الله اللاعبين لتدريبات لياقة بدنية باستخدام الكرة وصولاً الى تقسيمة قصيرة من منتصف الملعب ، هذا ويجري الفريق مران صباح السبت تأهبا لمواجهة الاهلي الخرطوم في الدوري الممتاز الاثنين القادم .

ويكثف مجلس هلال الابيض محاولاته لتكملة الجهاز الفني لفريق كرة القدم الاول حيث عكف في الايام الماضية على دراسة عده خيارات لمدربين وطنيين و أجانب وأحرز تقدما كبيرا في سبيل التعاقد مع مدير فني تونسي الجنسية وكشف مجلس التبلدي أنه يعمل على اختيار جهاز فني مميز يقود الفريق لاستعادة مكانته المرموقة في البطولات المحلية والإفريقية وظل يفاضل بين عدة خيارات وطنية وأجنبية وسيكشف عن الاطار الفني الكامل حال توصل لاتفاق نهائي مع المدير الفني وانه لا يدخر أي شيء سوى تهيئة أجواء ملائمة لفريق كرة القدم الاول بالنادي. وتمنى أن يظهر الفريق في المباريات القادمة بشكل أفضل ويعود لسكة الإنتصارات.