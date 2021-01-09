( السوداني) تكشف تفاصيل خاصة عن وضعية الغربال

الخرطوم : السوداني

يخضع مهاجم الهلال محمد عبد الرحمن إلى برنامج خاص تحت إشراف الجهاز الفني، وبحسب التفاصيل بطرف ( السوداني) فإن الغربال ظل طوال الأيام الماضية يخضع لبرنامج خاص متعلق بالجوانب البدنية تحت إشراف المعد البدني التونسي الذي يسعى بحسب مقربين اليه لتحضير اللاعب بشكل نوعي للاستحقاقات القادمة.

ونفى مصدر موثوق ل( السوداني) معاناة اللاعب من اي إصابة وأكد بأن محمد عبد الرحمن كان ضمن التشكيلة الأساسية لمباراة الفريق الأخيرة أمام الاشانتي والتي لم تلعب بسبب الظروف التي عانى منها الأخير المتعلقة بإصابة عدد من لاعبيه بجائحة كورونا.