أحمد مختار: نستهدف تقديم مستويات مغايرة في بطولة الكاف

الخرطوم : السوداني

قال عضو مجلس ادارة المريخ، أحمد مختار ان تأهل الفريق لدور المجموعات بالبطولة الافريقية مستحق وذلك من واقع المردود الفني العالي الذي قدمه اللاعبون.

واوضح أحمد مختار في تصريحات عقب عودة البعثة ل(السوداني ) إن المباراة الماضية أمام انيمبا لم تكن مجرد مباراة في كرة القدم وإنما كانت ملحمة ومعركة رجال في المقام الأول نجح لاعبونا في تجاوزها بكل اقتدار وخبرة وتمرس.

وأشاد أحمد مختار باللاعبين وأكد بأنهم كانوا جميعا في الموعد، ويستحقون التأهل والمضي إلى الأمام في دوري الأبطال.

ورحب أحمد مختار بجميع الاندية التي تنافس الاحمر في الدور القادم وقال ان المريخ يطمح لتقديم مستويات فنية مشرفة للكرة السودانية في المقام الأول، قاطعاً بأن مجلس الادارة سيتحرك لدعم الفريق بجميع الاحتياجات التي يطلبها الجهاز الفني.