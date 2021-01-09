مدير الكرة بالمريخ : كواليس كثيرة ساهمت في التأهل الأفريقي

الخرطوم : السوداني

أدلي مدير الكرة بالمريخ انس نصر الدين بتصريحات خاصة لـ(السوداني) أكد من خلالها بأن النتيجة التي حققها المريخ امام انيمبا النيجيري مستحقة واشار الى ان هناك الكثير من الكواليس التي حدثت خلال لقاء الإياب الاخير ..

وأبان نصر الدين خلال حديثه إلى ان الروح والمسؤولية العالية التي أدى بها اللاعبون اللقاء اسهمت في تجاوزهم للخصم رغم الصعاب والعقبات والظلم التحكيمي.

ونوه إلى ان رغبة المريخ في تخطي المنافس كانت كبيرة وواضحة ولذلك تم تجاوز جميع الظروف، مشيرا إلى ان هناك بعض المجهودات الاخرى وابرزها التلاحم الكبير بين اللاعبين والجهاز الفني بقيادة المدرب غوميز إلى جانب جهازه المعاون.

وأشاد مدير الكرة بالكابتن محمد عبد الله مازدا وقال إن خطوة مرافقته للبعثة كانت موفقة من واقع خبراته، كما تحدث عن الأدوار الكبيرة التي قامت بها سفارة المريخ بنيجيريا بقيادة السفير عمر الفاروق والسنوسي وطاقمه المعاون وابرزهم مأمون ومحسن وجميع العاملين.

وأوضح بأن رغبة المريخ خلال النسخة الجارية من البطولة الافريقية المضي الى الادوار النهائية قاطعا بأن ذلك ممكن في ظل العزيمة والإصرار وقبل كل هذا وذاك الروح الموجودة من الجميع مختتما حديثه بإهدائه التأهل الى انصار الاحمر الاوفياء حسب قوله.