السودان يطالب بالتوصل لاتفاق شامل يعالج كل القضايا المتعلقة بسد النهضة

الخرطوم: السوداني

عقد فريق التفاوض السوداني لسد النهضة الإثيوبي برئاسة وزير الري والموارد المائية بروفيسور ياسر عباس، اجتماعاً ثنائياً اليوم مع فريق خبراء الاتحاد الأفريقي.

وبحث الاجتماع باستفاضة، ضرورة وضع إطار مرجعي واضح لدور خبراء الاتحاد الأفريقي، وشدد السودان على ضرورة أن يلعب الاتحاد الأفريقي دوراً قيادياً مبادراً في المفاوضات أكثر فعالية من دوره خلال جولات التفاوض السابقة. كما استعرض الاجتماع رؤى السودان حول ضرورة إلزامية الاتفاق الذي يتم التفاوض عليه وتضمينه آليات واضحة لفض النزاعات المُحتملة.

كما أكد وفد السودان على رفضه الحازم لتجزئة الاتفاق على مراحل للملء الأول والتشغيل الدائم كاتفاقين منفصلين، وطالب بالتوصل لاتفاقٍ واحدٍ شامل يُعالج كل القضايا المتعلقة بسد النهضة.

ويأتي هذا الاجتماع استجابة لدعوة السودان لمنح خبراء الاتحاد الأفريقي دوراً أكبر في تسهيل التفاوض بين السودان ومصر وإثيوبيا بهدف المساهمة في إعداد مسودة ثانية لمذكرة الاتفاق المقترحة التي تسلّمتها الدول الثلاث في الاجتماع السداسي السابق في 3 يناير 2021 تأخذ في الحسبان ملاحظات كل الأطراف.