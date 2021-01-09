بيان مشترك بين لجنة المعلمين والحركة الشعبية حول التوافق لإحداث تغيير جذري وبنيوي في نظام التعليم

الخرطوم: السوداني

ذكر بيان مشترك صادر اليوم السبت عن لجنة المعلمين السودانيين و الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال “الجبهة الثورية”، عقد الطرفان اجتماع نوعي بغرض التفاكر والتنسيق حول قضايا الثورة والتغيير بالتركيز على قضايا التربية والتعليم.

و تدعم الحركة الشعبية موقف لجنة المعلمين السودانيين في إحداث تغيير جذري وبنيوي في نظام التربية والتعليم في السودان يقوم على ترسيخ قيم المواطنة بلا تمييز واحترام الآخر وإزالة الفوارق والفجوات والاختلالات لبناء السودان على اُسس ومبادئ ثورة ديسمبر المجيدة .

و اتفق الطرفان على تشجيع القرارات التي تصب في تطوير وتحديث العملية التربوية والتعليمية، من خلال صياغة سياسات تربوية تراعي التنوع وتطوير المناهج وفق رؤى علمية متوافق عليها من قبل المختصين وإزالة التشوهات التي تمت في العهد المباد. “وفق البيان”.

و سيعمل الطرفان على بناء وتصميم برامج مشتركة تساهم في تطوير التعليم ومواكبته للحداثة من اجل بناء دولة مدنية حديثة.