منتدي نجوم بورتسودان يكرِّم القطب الرياضي المعروف “ابراهيم خيري”

بورتسودان: السوداني

في لفتة بارعة قام منتدى نجوم بورتسودان، اليوم السبت بتكريم الرئيس السابق لإتحاد الناشئين والسابق لنادي الأمل، وعضو اتحاد كرة القدم، البرلماني إبراهيم عثمان خيري.

وقدم المنتدى درعاً تذكارياً بحضور عدد من قادة النشاط الرياضي ببورتسودان، وأسرة المحتفى به، ويُعد “خيري” من أحد ركائز واعمدة العمل النقابي والطوعي القُدامى بالبحر الأحمر.

كما كرّم المنتدى كل من عبد الله سيد احمد عربجي، مشجع نادي المريخ الشهير، والكابتن المتألق و الفنان “حسن الحارث”، تقديراً لهم بما قدموه للرياضة، والعمل العام بحاضرة الولاية.

وأعلن المنتدى عن تواصل التكريم، والوفاء لأهل العطاء ليمتد إلى جميع الرموز بالساحة الرياضية.