وكالات السفر : زيادة تذاكر السعودية مؤقتة

الخرطوم : عبير جعفر

وصف بعض اصحاب وكالات السفر والسياحة زيادة تذاكر السعودية بنسبة (50%) هذه الفترة بالمؤقتة مؤكدين تراجعها للأسعار السابقة خلال الاسبوع المقبل بواقع 79-76) )الف جنيه ذهابا وايابا

و قال صاحب وكالة وعد للسفر والسياحة في حديث لـ ( السوداني) ان زيادة التذاكر لفترة مؤقتة بسبب الإزدحام نتيجة لاغلاق المملكة حركة السفر لانتشار الوباء ،مبينا ان سعر التذكرة قفز من (79) الى (90- 120) الف جنيه ، مشيرا الى ان تراكم السفر انعكس سلبا على ارتفاع الاسعار ،متوقعا تراجع الاسعار خلال الاسبوع المقبل، مضيفا عوده السفريات بين قطر والسعودية ستؤدي لتراجع الاسعار عموما وانتعاش حركة السفر، مبينا ان سعر تذكرة القطرية والاماراتية (320) دولارا أما سعر تذكره المصرية ذهاب وايابا (49) الف جنيه

واوضح صاحب وكالة الفايد محمد الفايد بان توقف حركة السفر للمملكة لفترة (15) يوما انعكس سلبا على زيادة اسعار تذاكر الطيران وزيادة الطلب على السفر للسعودية ، وتوقع تراجع الزحام للسفر والاسعار خلال الاسبوع المقبل ، مبينا ان سعر التذكرة ذهابا وايابا قفز لـ (105-125) الف جنيه بدلا عن (79) الف جنيه

واشار صاحب وكالة سفر بالخرطوم لزيادة الطلب على السفر للسعودية من قبل المقيمين ما انعكس سلبا على ارتفاع سعر التذكرة نتيجة لاغلاق المملكة حركة السفر بين الدول بسبب انتشار جائحة كورونا ،واصفا الزيادة الجديدة بالمؤقته ، مبينا ان سعرالتذكرة زاد لـ(120) الف جنيه ذهابا وايابا بدلا عن (79-76)الف جنيه، وقال ان تراجع الطلب على السفر للسعودية يؤدي لانخفاض اسعار التذاكر.