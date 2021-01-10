زيادات كبيرة في السلع وتوقف (90%) من الشركات عن البيع

الخرطوم : عبير جعفر

تشهد أسواق العاصمة الخرطوم زيادات كبرى في معظم السلع الاستهلاكية وتوقف 90 % من شركات المواد الغذائية عن البيع لوضع تسعيرة جديدة و احجام عن الشراء من المواطنين والتجار للبضائع

وقال تاجر سلع بالخرطوم يوسف الصديق طلب لـ ( السوداني) إن هنالك ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع الاستهلاكية وزيادة كساد الاسواق بنسبة (25%) بسبب الغلاء وتراجع القوى الشرائية ٫ مبينا ان سعر دقيق سيقا البكت عبوة (10) كيلو قفز من (1500) الى (1550) جنيها أما السكر عبوة (10) كيلو من (1٫450) الى (1,650)جنيها وسعر الكيلو (155) جنيها ،فيما بلغ سعر كرتونة لبن البدرة عبوة (2) كيلو وربع (8,900 )جنيه بدلا عن(8٫700) جنيه أما سعر الكيس (3) آلاف جنيه بدلا عن (2٫900) جنيه .

واشار تاجر سلع ببحري أحمد ابراهيم ان زيادة الرسوم الحكومية انعكست سلبا على ارتفاع الاسعار بالاسواق وتسببت في تراجع حركة الشراء ، مبينا ان سعر الزيت الأبيض عبوة (4) ونصف لتر قفز من (1,600) الى(1٫800) جنيه و سعر زيت الفول عبوة (36) رطلا من (6,800) الى(7) آلاف جنيه ، أما كيلو العدس من (300) الى (310) جنيهات ،واصفا القوى الشرائية بالضعيفة بسبب الاحجام عن الشراء ، متوقعا زيادة في الاسعار نتيجة لعدة اسباب منها زيادة ايجارات المحال التجارية وزيادة تعرفة الكهرباء وتوقف بعض الشركات عن البيع

و قال تاجر سلع بامدرمان إن زيادة أسعار بعض اصناف السلع نتيجة لزيادة الرسوم المفروضة على التجار ما يضطرهم لزيادة سعر السلع لتغطية التكلفة تجنبا للخسائر وتآكل رأس المال ، مبينا إن سعر السكر عبوة (50) كيلو (8,5)الف جنيه اما سعر اللبن عبوة (4) وربع بسعر (3) آلاف جنيه فيما استقر سعر شاي الغزالتين عبوة (450) جرام في (300) جنيه.