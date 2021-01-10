مزارعو الجزيرة يشكون من ضعف إنسياب الري

الخرطوم : رحاب فريني

كشفت جولة لـ ( السوداني ) بأقسام مشروع الجزيرة والمناقل ضعف انسياب مياه الري لري محصول القمح ، وبرر ذلك بسبب الزراعة خارجة الدورة الزراعية ، بينما حمّل مزارعي الجزيرة وغرب المناقل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي مسئولية خروج عدد 45 شركة حفريات تملك 350 كراكة من المشروع للعمل بمناطق التعدين بسبب تماطلها في دفع استحقاقات الشركات ، منتقدين موافقة وزارة الري على اخراج الشركات الخاصة من المشروع وتأمينه على مؤسسة الحفريات التي تملك عدد 18 كراكة في وقت ان مشروع الجزيرة يسع 1770 ترعة ، مؤكدين مما أعاق تطهير الترع باستثناء واحدة فقط حتى الان ، مطالبين برجوع شركات القطاع الخاص لجهة انه تمتلك كراكات كافية . وأكد ممثل المزارعين بغرب المناقل قسم الماطوري دفع الله الكاهلي معاناة اقسام غرب المناقل من عدم توفر مناسيب المياه التي تسببت في عدم ري 4 آلاف فدان بسبب عدم اعمال الصيف ، مؤكدا ان خروج القطاع الخاص من عمليات الحفريات تسبب في عدم إنفاذ أعمال الصيف وعدم تطهير الترع وأبو عشرينات ، مطالبا مجلس الوزراء بالتدخل العاجل لحل مشكلة الري خاصة وأن الموسم تبقى منه حوالي 45 يوما لحصاد القمح ، لافتا الي ان توفير الجازولين والخيش بسعر التكلفة من اساسيات نجاح الموسم

وعاب مزارعي قسم معتوق تفتيش ام هجيليجة علي وزارة الري تقصيرها في توفير مياه الري لهذه العروة ، وقال ممثل المزارعين بقسم معتوق ان المزارعين زرعوا القمح منذ أواخر شهر نوفمبر ولم ترو حتي الان مساحات كبيرة مما ادخل اليأس والإحباط ، واصفين الوضع بالمأساوي .

وحمل مزارعو ترعتي الحجيرات وام هجيليجة وزارة الري المسئولية كاملة مطالبين بإجراء تحقيق في الامر

واعترف عدد من مزارعي القسم الشمالي الغربي بالزراعة خارج الدورة الزراعية والتي أضعفت منسوب المياه ، مبينين ان وزارة الري لم تقم بواجبها تجاه العروة الشتوية بعد أعمال الصيف لهذا الموسم الأمر الذي فاقم من المشكلة ، مؤكدين علي عدم ري مساحات مقدرة من القمح ، مناشدين وزارة الري بخطة اسعافية لري متبقي محاصيل العروة الشتوية .

واقر المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء فائز السليك بوجود مشكلة حقيقية بترعتي الحجيرات والهجيليجة ، وقال إن الكارثة ان يزرع المزارعون ولا يجدون مياه ري ، واستعجل وزارة الري في معالجة المشكلة بازالة الاطماء والحشائش ، ووعد السليك مزارعي منطقة ابو عون التقلاب بحل مشكلة نقص المياه ورفع الأمر لمجلس الوزراء ، مؤكدا علي ان رئيس مجلس الوزراء مهموم بقضايا الزراعة والمزارعين وتحسين الإنتاجية وزيادة الانتاج وتحسين مستويات المعيشة وأوضاع المزارعين الاقتصادية .

وكان محافظ مشروع الجزيرة قد أشار في وقت سابق الى أن نسبة العطش في المشروع لا تتجاوز الـ (1)% .