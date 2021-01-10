خبراء : موازنة 2021 غير واقعية ولن تحسن معاش الناس

الخرطوم :الطيب علي

استبعد خبراء اقتصاديون انعكاس موازنة العام 2021م على تحسين الاقتصاد ومعاش الناس مشيرين إلى أنها موازنة غير واقعية ولم تتسم بأي حلول لصالح المواطنين

ووصف الخبير الاقتصادي محمد الناير في حديثه لـ السوداني الموازنة بغير الواقعية وقال إنها ستواجه بمشكلات كبيرة في التطبيق وليس من المنطق أو المعقول أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي من 2.1تريليون جنيه في 2020 م الى 5.5 تريليون جنيه خلال العام 2021م وتابع من رابع المستحيلات أن يقفز الناتج المحلي الإجمالي إلى ذلك المستوى خلال عام واحد إلا فى حال كانت الحكومة تخطط لتحرير سعر الصرف مؤكدا أن الموازنة متصخمة جدا مشيرا إلى أن تخصيص الموازنة260مليار جنيه للدعم الأسرى من مبالغ البنك الدولي لاتمثل شيئا لمعيشة المواطنين خاصة وأنها تمثل 2 دولار مايعادل 500جنيه شهريا في حين أن المؤشرات العالمية تحدد الفقير الذي يعيش على أقل من دولارين يوميا منوها إلى التزام حكومة الفترة الانتقالية على تنفيذ رَوشتة صندوق النقد الدولي بصورة ربما لايتوقعها الصندوق مستبعدا أن تنعكس الموازنة الحالية على تحسين الاقتصاد وأضاف متسائلا لماذا الاستعجال في اجازتها من مجلس الوزراء قبل تكوين الحكومة الجديده و انشاء المجلس التشريعي.

وقال عضو اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير عادل خلف الله ل السوداني أن الموازنة أفضل كثيرا من موازنة العام 2020م وان العجز فيها أقل بنسبة كبيرة و أن الاستدانة فى الموازنة السابقة بلغت 200مليار جنيه مؤكدا التوافق على أن تبدأ وزارة المالية عملية السداد تدريجيا لذلك المبلغ متوقعا أن تصل نسبة الاستدانة أقل من 95مليار جنيه حال التزام وزارة المالية بالتَوصيات والبرامج المصاحبة