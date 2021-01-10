احتجاجات بعطبرة ومقتل أحد المواطنين

عطبرة: عبد الرؤوف طه

شهدت مدينة عطبرة صباح اليوم “الأحد” أحداث عنف دامية أدت لمقتل أحد المواطنين.

وذكر شهود عيان لـ”السوداني”، أن مواطناً كان يشهر سكيناً في وسط السوق مهدداً حياة المواطنين، وأطلقت عليه الشرطة الرصاص الحي وتم تقله للمستشفى التي لفظ بها أنفاسه، وبعد وفاته انطلقت تظاهرات بسوق عطبرة وأغلقت المتاجر، وأضرم محتجون النيران في قسم شرطة السجل المدني وشرطة المرور.

وقال شهود عيان إن الشرطة أطلقت الرصاص الحي والبمبان لتفريق المتظاهرين، وأشاروا إلى استمرار التظاهرات في محيط سوق عطبرة ومحاصرة أقسام شرطة المحلية.