انغام تبث لقاء المؤلف المصري الكبير الراحل وحيد حامد

الخرطوم: كوكتيل

تبث شاشة قناة انغام الفضائية لقاء حصري مع الكاتب والمؤلف المصري الراحل وحيد حامد الذي رحل عن دنيانا قبل أيام قليلة من الآن بعد رحلة فنية طويلة كتب خلالها عشرات الأفلام والمسلسلات الإذاعية والتليفزيونية أبرزها(الجماعة) و ( العائلة) و (اوراق الورد) و(عمارة يعقوبيان) و (البريء) و ( المنسي) و (محامي خلع) و ( دم الغزال) و(الارهاب والكباب) وغيرها من الأعمال الخالدة في مسيرة الفن المصري والعربي عامة.

قناة انغام كان لها السبق من بين القنوات السودانية وهي تسجل لقاء معه ضمن برنامج (اون ذا اسبوت) قبل عام من الآن بالعاصمة المصرية القاهرة، الجدير بالذكر أن البرنامج فكرة وإعداد الإعلامي الأستاذ عبدالرحمن جبر وتقديم وسام صلاح الدين واشراف المهندس محمد عمر الفاروق وإخراج جرهام بريمة .