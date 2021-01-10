تلفزيون السودان ينتج فيلما عن اخت الشهيد دكتور بابكر

الخرطوم:كوكتيل

بث تلفزيون السودان ضمن برنامج بيت الأسرة فيلم (هاجر) وهو فيلم وثائقي قصير عن الأطباء خط الدفاع الأمامي لمواجهة جائحة كورونا.

بطلة الفيلم دكتورة هاجر عبدالحميد بابكر مديرة مركز العزل بمستشفى بحري التعليمي.

الفيلم يحكي مابذلته الدكتورة من مجهود استثنائي في إنشاء مركز العزل داخل المستشفى بعد مواجهات مع الإدارة.

وقيام المركز عبر المبادرات والمنظمات التطوعية من داخل وخارج السودان والدور الحكومي إشراف فقط.

وكيف صار المركز ملتجأ لمرضى كورونا بفضل الطاقم الطبي وإدارة د. هاجر.

هاجر طبيبة طوارئ نائب أخصائي جاءت فقط لاكمال فترة تدريبها في المستشفى ديسمبر ٢٠١٩م ونظرا للجائحة استمرت أكثر من عام تطوعاً منها لعلاج مرضى كورونا وتأسيس مركز العزل.

هي شقيقة الشهيد الطبيب بابكر عبدالحميد الذي استشهد في ١٧يناير ٢٠١٩ مع انطلاقة ثورة ديسمبر.

الفيلم يشارك به تلفزيون السودان ضمن برامج التبادل لاتحاد إذاعات الدول العربية.

الفيلم من اعداد أسماء سيد احمد اخراج لؤي حامد. تصوير إدريس جودة مونتاج فادية بابكر. جرافيك ايمان الضو.

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