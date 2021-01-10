الهلال يرفع من وتيرة تدريباته لهلال الأبيض

الخرطوم : السوداني

أدى فريق كرة القدم الأول بنادي الهلال عصر أمس بملعبه في ام درمان حصة تدريبية قوية تندرج ضمن إطار التحضيرات لمواجهة هلال الأبيض في بطولة الدوري الممتاز وقادم الاستحقاقات التي تنتظر الفريق في مرحلة المجموعات لمسابقة دوري ابطال افريقيا، وأشرف على المران الصربي زوران مانولوفيتش وبقية الطاقم الفني المعاون، وذلك وسط حضور إداري مميز لمجلس التطبيع الهلالي وجماهير الهلال، وبدأ المران الأزرق بمحاضرة إعتيادية عن أهمية تكثيف الجهود لقادم المواجهات ومن ثم باشر اللاعبون تنفيذ التمارين البدنية في مساحة محددة من الملعب قبل التحول إلى التمارين التكتيكية والتي أبدى فيها زوران اهتماما بالضغط على حامل الكرة واللعب من لمسة واحدة مع بعض التدريبات التكتيكية الأخرى في حين تدرب حراس المرمى تحت إشراف مدرب الحراس كريم السباعي وتولى التونسي مهدي بن مرزوق التدريبات البدنية ليختتم التمرين الهلالي بتقسيمة في وسط الملعب وقف خلالها زوران مانولوفيتش على جاهزية اللاعبين.

هذا وقد تقرر أن يؤدي الفريق الأول عصر اليوم مرانا أخيرا بملعبه في ام درمان، قبل مواجهة هلال الأبيض، ومن المنتظر أن يشهد مران اليوم مشاركة جميع اللاعبين حيث يخطط زوران للاستفادة من مواجهات الدوري الممتاز قبل نزال صن داونز الجنوب إفريقي في مرحلة المجموعات.